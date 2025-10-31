В Госдуме напомнили, что россиян в конце года ждет двухдневная рабочая неделя

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что россиян на последней рабочей неделе 2025 года ждут два рабочих дня — в понедельник и во вторник, сообщает ТАСС .

За счет переноса выходных 31 декабря сделали нерабочим днем.

«Получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: …29 и 30 декабря», — отметил Нилов.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, как поддержать продуктивность и самочувствие в период шестидневной рабочей недели, которая стартовала в России 27 октября.

