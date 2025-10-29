Психолог назвала, как сохранить продуктивность во время 6-дневной рабочей недели

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как поддержать продуктивность и самочувствие в период шестидневной рабочей недели, которая стартовала в России 27 октября, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 27 октября в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 1 ноября. Затем последуют 3 выходных в честь Дня народного единства. На следующей неделе россияне будут работать только 3 дня.

Психолог отметила, что 6 рабочих дней подряд — серьезная нагрузка для психики. Она посоветовала строго соблюдать режим сна и отдыха, чтобы сохранить работоспособность и хорошее самочувствие.

«Рекомендация № 1 — это, конечно же, режим. Стопроцентно нужно его соблюдать, чтобы у человека не нарушалось психологическое состояние из-за нехватки ресурса», — пояснила Дугенцова.

Эксперт подчеркнула важность полноценного питания и сна, а также регулярных перерывов в течение рабочего дня. По ее словам, каждые 45–60 минут стоит делать короткие паузы по 5–10 минут, чтобы размяться и отвлечься от работы. Это помогает снизить риски для здоровья и поддержать психоэмоциональное состояние.

Дугенцова также рекомендовала после работы выбирать расслабляющие занятия и менять вид деятельности. Она посоветовала использовать дыхательные практики и мышечную релаксацию, которые занимают всего несколько минут, но способствуют восстановлению сил.

«Таких пятиминуток и перерывов на работе нужно устраивать себе как можно больше, чтобы была возможность как-то отдохнуть», — резюмировала психолог.

