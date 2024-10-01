Следствие опасается, что бывший депутат Шилкин будет угрожать свидетелям

СК опасается, что экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин начнет угрожать свидетелям по делу о растрате, пишет РИА Новости .

В материалах дела говорится, что подозреваемый, находясь на свободе, может угрожать свидетелям, в том числе сотрудникам ООО «АСЭП», собственникам транспортных средств, приобретенных по заниженной цене.

Ранее суд арестовал экс-депутата до 24 ноября.

Его подозревают в причастности к правонарушению по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса России — «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Следователи ранее ходатайствовали о том, чтобы парламентария заключили под стражу.

Шилкин был депутатом Госдумы XVIII созыва. Он — член комитета ГД по энергетике. Однако 26 июля 2024 года до завершения полномочий покинул свой пост.

Ранее из-под ареста выпустили напавшего на полицейского сына миллиардера Бажаева. Он был освобожден из СИЗО 24 сентября.