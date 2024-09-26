Напавшего на полицейского сына миллиардера Бажаева выпустили из-под ареста

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, напавшего на полицейского, выпустили из-под ареста под обязательство о явке, сообщает РБК .

Парня освободили из СИЗО 24 сентября. Тимур подписал обязательство, согласно которому он должен будет своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Также ему необходимо сообщить правоохранителям, если он решит сменить место жительства.

Отмечается, что дело Тимура по факту применения насилия в отношении представителя власти было передано в центральный аппарат СК. После этого парня освободили из СИЗО.

Тимура Бажаева задержали в конце июля. По версии следствия, он попытался пройти на территорию «Лужников» не по правилам, а затем вступил в конфликт с сотрудником полиции, которого ударил.