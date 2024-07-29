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Сын миллиардера Бажаева арестован за нападение на полицейского

Сын олигарха Мусы Бажаева Тимур заключен под стражу до 26 сентября 2024 года за драку с полицейским, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Тимур Бажаев попытался пройти на территорию «Лужников» не с той стороны. Тогда сотрудники полиции попросили его совершить переход по правилам: в зоне досмотра и установленной рамки металлодетектора.

Однако Тимур не стал слушать представителей правоохранительных органов и повел себя агрессивно. Он ударил сотрудника полиции, нанеся ему телесные повреждения.

Нарушителя задержали. В отношении него завели уголовное дело. Бажаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие направило в столичный суд ходатайство об избрании меры пресечения мужчине в виде заключения под стражу. Оно было удовлетворено. Бажаев будет заключен под стражу до 26 сентября 2024 года.

Отец Тимура — олигарх Муса Бажаев. По данным Forbes, его состояние оценивается в 750 миллионов долларов.