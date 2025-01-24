Следственные действия завершили против экс-начальника управления связи ВС РФ

Следственные действия по делу генерал-майора Оглоблина о взятке завершены

Завершены следственные действия по уголовному делу о взяточничестве, фигурантом которого стал генерал-майор Александр Оглоблин, ранее возглавлявший управление планирования связи в Главном управлении связи ВС РФ. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ .

Следом предъявил бывшему военачальнику обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

В рамках выполнения оборонзаказа представители Минобороны РФ заключили с пермским предприятием «Телта» серию контрактов на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей. Эти соглашения, датированные 2016–2021 годами, касались поставок коммуникационного оборудования, а их исполнение контролировал Оглоблин.

За 5 лет службы Оглоблин систематически получал взятки от сотрудников ОАО «Телта». Общая сумма ущерба составила 12 млн рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд поддержал ходатайство следственных органов и вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу.

Оглобин в прошлом уже привлекался к ответственности. Тогда он отбывал наказание за хищение 1,6 млрд рублей.

Ранее было завершено расследование дела о крупной взятке, которую получил генерал-лейтенант Вадим Шамарин от сотрудников «Телты». СК РФ подвел итоги следственных мероприятий по этому резонансному делу.