Славянский бульвар в Подольске набрал более 25 тыс голосов за благоустройство

В голосовании за благоустройство общественной территории в Подольске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на портале «Госуслуги» Славянский бульвар набрал 25 465 голосов с 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На портале «Госуслуги» идет голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Подольска в голосовании принимают участие пять объектов, только один из них получит финансирование. Подольчане активно принимают участие.

С 25 465 голосами лидирует Славянский бульвар в мкр. Силикатная-2 на улице Тепличная. На втором месте с 2 750 голосами бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. На третьем месте с 1 049 голосами сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией 1812 года в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади.

Каждый подольчанин старше 14 лет может отдать свой голос на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.