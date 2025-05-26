Славянский бульвар в Подольске лидирует в голосовании за благоустройство

«Славянский бульвар» в Подольске продолжает лидировать в голосовании на портале «Госуслуги» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От округа в голосовании принимают участие еще 5 объектов, только один из них получит финансирование. Подольчане активно принимают участие.

К 26 мая голоса жителей распределились следующим образом:

Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная набрал 25 535 голосов;

На втором месте с 2 822 голосами бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в мкр. Кузнечики;

На третьем месте с 1 103 голосами сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 года в мкр. Зеленовский на Соборной площади.

Отдать свой голос может каждый подольчанин старше 14 лет. Голосование доступно на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.