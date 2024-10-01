Сладости, цветы и кофе дарят репетиторам в Московском регионе в День учителя

62% опрошенных репетиторов из Подмосковья и столицы в День учителя получают подарки от учеников, сообщили РИАМО в сервисе поиска специалистов «Профи» и маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

38% респондентов рассказали, что остаются без презентов.

При этом 82% считают День учителя своим профессиональным праздником, а 12% так не думают.

Репетиторов также спросили о том, что именно им дарят в праздник. Можно было выбрать несколько вариантов ответов. 45% респондентов сказали, что обычно получают сладости, 43% — цветы, 36% — чай и кофе. Реже всего им вручают самодельные подарки (18%) и подарочные карты или сертификаты (19%). Кроме того, 12% репетиров заявили, что получали в подарок книги и канцелярию, 10% рассказали о сувенирах, а 13% отметили, что им дарили косметику и парфюмерию.

В ходе опроса 21% респондентов рассказал о необычных подарках, которые у них были на День учителя. Например, исполнение песни на корейском языке, меч, спа-процедуры, билет в театр, домашнее варенье и т. д.

Среди репетиторов, которые работают только онлайн, 44% получают подарки на профессиональный праздник. 70% работающих офлайн получают подарки от учеников. Похожие показатели отмечаются и среди тех репетиторов, которые работают как онлайн, так и офлайн.

Ежегодно 5 октября празднуется Всемирный день учителей. Это профпраздник всех педагогов, преподавателей и работников сферы образования. В этот день ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.