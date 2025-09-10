Скрывала целый год: Елизавета II не стала говорить семье о страшном диагнозе

На протяжении целого года королева Великобритании Елизавета II утаивала от своей семьи факт наличия у нее смертельного заболевания, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Летом 2021 года врачи обнаружили у нее рак. Медики не давали оптимистичных прогнозов, предполагая, что монарх вряд ли проживет до следующего года.

«Очень жаль, потому что в следующем году мой платиновый юбилей, и я бы предпочла его увидеть. Можете сделать так, чтобы я до него дотянула?» — сказала тогда королева.

Ее слова привел дворецкий Пол Баррел. Он работал у Елизаветы II с 1976 года, ранее служил принцессе Диане. В 2003 году дворецкий опубликовал книгу, в которой поделился воспоминаниями о жизни королевской семьи.

В своих мемуарах Пол написал о том, что Елизавета II приняла решение не сообщать членам своей семьи, включая ее сына и наследника престола Карла III, о своем онкологическом заболевании. Информацией о ее диагнозе обладали только лакей, гардеробщица и пажи. Семье сообщили о болезни только спустя год.

После постановки диагноза королева строго придерживалась медицинских рекомендаций, отказавшись от употребления мартини, джина с тоником и крепленого вина в качестве аперитива. Несмотря на прогнозы, Елизавета II смогла отметить свой день рождения и скончалась спустя несколько месяцев после него.

Британская королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. Члены королевской семьи собрались в ее резиденции в Балморале, и было публично объявлено о смерти монарха.