Скоро в западных мегаполисах начнется «Крысиный шторм»

В городах западных стран в скором времени может начаться «Крысиный шторм». Количество этих грызунов вырастет в связи с глобальным потеплением, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Guardian, в котором рассказывается про исследование, выложенное в Science Advances.

В исследовании изучали 16 городов мира. Согласно ему, наибольшее количество грызунов уже сейчас появляются в американских Вашингтоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, канадском Торонто и нидерландском Амстердаме.

Исследование проводилось на основе данных 10 лет. Популяция крыс в Вашингтоне выросла на 390%, в Сан-Франциско на 300%, в Торонто на 186% и в Нью-Йорке на 162%.

«Когда вы идете по улицам Торонто, под вашими ногами, глубоко в канализационной системе, находится место, кишащее крысами», — отметила энтомолог Элис Синиа.

Ранее жители подмосковного Королева сняли на видео «крысопокалипсис». Грызуны залезали на деревья.