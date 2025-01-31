Жители Королева на видео сняли «крысопокалипсис»: грызуны лазали по деревьям

В подмосковном Королеве местные жители заметили «живое» дерево, а подойдя ближе, поняли, что по веткам в прямом смысле бегают крысы. Соответствующий ролик появился в Сети, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, что грызуны вполне комфортно чувствуют себя на ветках деревьев. Они достаточно быстро двигаются над землей, а если пересекаются на одной ветке — уступают друг другу дорогу, поднявшись повыше или, наоборот, спустившись.

Горожане переживают, что из-за «крысопокалипсиса» в этом году можно не ждать перелетных птиц, так как деревья оккупированы грызунами.

Вероятно, что грызуны взобрались на дерево в поисках еды.