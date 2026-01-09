Скончался первый советский фигурист, выступавший на чемпионатах Европы и мира

На 93-м году жизни ушел из жизни Валентин Дмитриевич Захаров — легенда советского фигурного катания, первый представитель страны, выступивший в одиночном разряде на чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). О его кончине, наступившей 1 января 2026 года, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках.

Валентин Захаров, родившийся 9 апреля 1933 года в Ленинграде, стал двукратным чемпионом СССР (1953, 1954), а также неоднократным призером национальных первенств.

Он дебютировал на международной арене в составе первой советской сборной вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым, открыв дорогу следующим поколениям фигуристов. Параллельно с одиночным катанием выступал и в парном разряде.

Окончив Московский авиационный институт, Захаров остался верен спорту: многие годы он работал тренером, а также входил в состав судейских коллегий всесоюзных и международных соревнований.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.