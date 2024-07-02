Скончался народный артист России Владимир Матвеев

сегодня в 13:12

На 73-м году жизни умер актер театра, кино и дубляжа Владимир Матвеев, сообщается на сайте театра им. Ленсовета.

По данным СМИ, у артиста ночью произошла остановка сердца.

Матвеев родился 26 января 1952 года в Тюменской области. Играл в труппе театре с 1974 года. В 1993 году он получил звание заслуженного артиста РФ. Артист играл в таких знаменитых спектаклях, как «Левша», «Каренин. Анна. Вронский», «Старший сын».

Также актер запомнился зрителям благодаря таким кино- и телепроектам, как «Агент особого назначения», «Василиса», «Великая», «Троцкий». Его голосом в русском дубляже говорил Билл «Прихлоп» Тернер в «Пиратах Карибского моря».

В театре им. Ленсовета принесли соболезнования близким артиста. День похорон Владимира Матвеева будет объявлен позже.

Ранее из жизни ушел звезда франшизы «Голодные игры» Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет.