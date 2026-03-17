В социальных сетях набирает популярность тренд, в котором блогеры привязывают добрые поступки к количеству подписчиков. Суть проста: чем больше аудитория — тем больше помощи или пожертвований они обещают сделать. Аудитория воспринимает подобную «моду» неоднозначно.

Как это работает?

Чаще всего используется формула «1 подписчик = 1 рубль» или аналогичные механизмы. Авторы роликов заявляют, что направят сумму, равную числу подписчиков или лайков, на благотворительность — помощь людям или животным. Пользователям предлагают подписаться, чтобы «увеличить добро». В результате контент одновременно решает две задачи — блогер набирает охваты и вовлекает аудиторию в социальную инициативу.

Так, один из блогеров за подписки убирает пляж в Таганроге от мусора, еще одна россиянка переводит деньги в собачий приют. Отчеты о проделанной работе они регулярно выкладывают в Сеть, подчеркивая, что им очень нужна поддержка аудитории.

Авторы подобных роликов заявляют, что таким образом хотят мотивировать людей к участию в добрых делах через простое действие — подписку. Многие пользователи поддерживают подобные начинания, называя происходящее современным способом благотворительности. Однако находятся и те, для кого такое поведение в интернете — хайп на острых социальных темах, а участники подобного «перформанса» — не более чем «диванные активисты».

Добро или не добро — вот в чем вопрос

Клинический психолог Лилия Гладких рассказала РИАМО, что подобные видео — это классическая манипуляция.

«Давайте разберем механизм. Когда блогер запускает такой челлендж, происходит смещение фокуса внимания. Истинная причина этого действия чаще всего одна — увеличение собственной аудитории, рост количества подписчиков, а через это — заработок или популярность. Какая именно мотивация у конкретного человека, мы не знаем, но очевидно, что она не связана напрямую с добрыми делами. Иначе зачем привязывать добро к цифрам?» — заявила эксперт.

Но блогер не говорит об этом напрямую, добавила психолог. Он обращается к зрителю и смещает фокус на доброе дело, которое тот может сделать прямо сейчас, одним кликом. И здесь начинается самое интересное: зрителю не нужно затрачивать никаких ресурсов — ни временных, ни финансовых. Просто нажал кнопку и вроде как поучаствовал в чем-то хорошем.

Этот отклик — манипулятивная ловушка, предупредила Гладких. Человек чувствует себя причастным к добру, испытывает моральное удовлетворение, при этом реально не вложившись. А блогер получает то, что ему нужно: активность, охваты, новых подписчиков.

«Теперь про природу доброго дела. Дело тогда доброе, когда оно требует от человека каких-то затрат (времени, сил, денег, эмоций), но при этом ничего не просит взамен. Это бескорыстный акт. В данном контексте бескорыстия нет. Есть завуалированный запрос: „подпишись, чтобы я сделал добро“. Истинная цель замаскирована, и это чистой воды манипуляция», — пояснила эксперт.

По ее словам, поэтому не стоит называть это добродетелью. Это скорее хайп, упакованный в красивую обертку социальной ответственности. И зрителям стоит отдавать себе отчет: за их «бесплатным» участием стоит чья-то вполне конкретная выгода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.