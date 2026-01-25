сегодня в 07:48

Скалолаз из США без страховки взобрался на 500-метровый небоскреб на Тайване

Американский скалолаз Алекс Хоннольд взобрался на 508-метровый небоскреб "Тайбэй 101" на Тайване, мужчина был без страховки, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет CNA, Хоннольд стартовал в 9 часов утра. К 10 часам экстремал преодолел 60 этажей. Еще через 43 минуты он успешно поднялся на вершину небоскреба.

Очевидцы с табличками поддерживали Хоннольда со смотровой площадки, которая находится на 89-м этаже небоскреба.

Ранее на фестивале в Аргентине погибли два экстремала, которые делали трюки на летящем самолете.

