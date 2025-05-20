СК возбудил уголовное дело после массового отравления шаурмой в Егорьевске

После массового отравления шаурмой в подмосковном Егорьевске сотрудники Следственного комитета России по Московской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают нормам безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства .

По данным следствия, массовое отравление людей произошло после употребления в пищу шаурмы. Среди пострадавших есть в том числе дети. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По имеющейся информации, вечером 19 мая 2025 года за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 17 человек, употребившие продукцию в заведении быстрого питания, расположенном по адресу пр-т Ленина, г. Егорьевск», — сообщили в подмосковной прокуратуре.

Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью на данный момент нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в России законодательства.