СК возбудил дело после митинга с экстремистскими лозунгами в МФЮА

СК РФ возбудил уголовное дело для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, сообщает РИА Новости .

В соцсетях и СМИ появилось видео, в котором видно, как группа лиц с флагам Азербайджана выкрикивает лозунги экстремистского содержания. Все это происходило якобы по территории МФЮА. Однако в вузе сообщили, что митинг с призывами к межнациональной розни проходил вне здания Московского финансово-юридического университета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), сообщили в пресс-службе СК РФ. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ситуация с молодым человеком, защитившим девушку, которую ударил мигрант, и оказавшимся в СИЗО, получила неожиданный поворот. Расследование затягивается: нижегородец уже 5 месяцев находится в изоляторе, а группа следователей, занимающаяся делом, часто меняется.