СК собрал доказательства причастности Украины к сбитию Ил-76 с пленными ВСУ

В СК России собрали комплекс доказательств, который подтверждает, что к сбитию военного самолета Ил-76 с пленными солдатами ВСУ причастна Украина, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно отчету СК, самолет находился в исправном состоянии, все системы работали штатно. Это подтверждается данными расшифровки бортового самописца.

На месте крушения специалисты обнаружили фрагменты двух ракет американского комплекса Patriot. Также поражающий элемент найден в теле одного из погибших.

По камерам наружного наблюдения понятно, что самолет был поражен первой ракетой на высоте 4 тыс. м. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

Следователи завершили поэлементную выкладку фрагментов самолета. Она показала, что подрыв боевой части произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Воздушное судно изрешечено поражающими элементами. Также ракеты, запущенные из Харьковской области, зафиксированы средствами контроля радиолокационной разведки.

Специалисты имеют сведения о том, какие именно подразделения ВСУ владеют американскими ракетными комплексами. СК совместно с Минобороны устанавливает конкретных должностных лиц, которые причастны к террористическому акту.

24 января 2024 года был запланирован обмен пленными между Россией и Украиной. Он должен был произойти на границе Белгородской и Сумской областей. Однако самолет, перевозивший 65 солдат ВСУ, был сбит над территорией РФ. Все находящиеся на борту погибли.