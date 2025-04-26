СК раскрыл подозреваемого в осквернении могилы военкора Федорчака

СК России по Республике Крым и городу Севастополю выяснили, что в ночь с 30 на 31 марта 2025 года на кладбище Уваровского сельского поселения мужчина поджег могилы Федорчака, а также трех бойцов ВС РФ, погибших в зоне спецоперации. Подозреваемым оказался житель Нижнегорского района, он безработный.

Мужчина признался в содеянном, а также рассказал, как именно поджигал могилы. Расследование уголовного дела по статье 243.4 Уголовного кодекса России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») продолжается.

Вандал сжег и разгромил могилу Федорчака 31 марта. Он был похоронен в поселке Нижнегорский в Крыму 28 марта. Помимо этого, злоумышленник разорил могилы еще троих участников СВО.