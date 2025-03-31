Вандалы сожгли могилу корреспондента «Известий» Федорчака в Крыму

Вандалы сожгли и разгромили могилу журналиста Александра Федорчака, похороненного в поселке Нижнегорский в Крыму 28 марта, сообщает газета «Известия» .

Также злоумышленники разорили захоронения еще трех участников специальной военной операции.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — заявил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.

Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО в конце марта. Он работал вблизи Харькова и в Луганской Народной Республике. Его последний репортаж, посвященный ситуации на купянском направлении, вышел в эфире 23 марта. В здании редакции газеты в Москве установлен мемориал в знак скорби.