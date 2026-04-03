СК проверит Дудя* из-за интервью с главой РДК** Капустиным***

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* из-за интервью с главой «Русского добровольческого корпуса»** Денисом Капустиным***, сообщает пресс-служба СК РФ .

Правоохранители уточнили, что Дудь* взял интервью у мужчины, который заочно приговорен в РФ к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и госвласти.

В интервью, которое в свободном доступе есть в Сети, высказываются положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям. Также в ролике присутствуют признаки популяризации насильственных действий по национальному признаку.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя*.

Ранее российские военные блогеры призвали возбудить уголовное дело в отношении журналиста из-за интервью с Капустиным***. По их мнению, действия Дудя* попадают под статью о публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению терактов.

* Юрий Дудь признан в РФ иноагентом.

** «Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

*** Денис Капустин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

