СК предъявил обвинения блогерам, надругавшимся над крестом в Балашихе

Следователи предъявили обвинение трем подмосковным блогерам, которые надругались над православным крестом. Их обвинили в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

История получила широкую огласку после того, как нее обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что на опубликованных в Сети кадрах, снятых блогерами из Балашихи, они надругались над крестом. Также в соцсетях одной из девушек пропагандируют употребление наркотиков.

В рамках расследования уголовного дела обвинения предъявили трем блогерам 2001 и 2003 года рождения по статьям об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии в интернете. Их поместили под стражу.

Криминалисты и следователи осмотрели телефоны, изъятые у блогеров. Также им назначены психолого-психиатрические и искусствоведческая экспертизы.

Ранее Мизулина попросила Следственный комитет РФ открыть дело в отношении депутата Госдумы Владислава Даванкова по статьям о ложном доносе и клевете. Она написала заявление в СК.