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СК: под Тверью арестовали подозреваемого в убийстве 13-летней девушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тверской области подозреваемого в убийстве 13-летней девушки. Мужчине 34 года, он живет в Твери, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Силовики проводят следственные действия с подозреваемым. Будет направлено ходатайство в суд, который решит его дальнейшую судьбу.

13-летняя жительница Рязаново в Тверской области пропала 21 марта. 29 марта ее труп нашли в лесу рядом с СНТ «Ручеек».

Расследуется уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).