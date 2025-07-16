Виртуальные экскурсии по парку «Птичья гавань» теперь доступны онлайн

Совместно с природным парком «Птичья гавань» и изданием «Аргументы и факты» компания «Газпромнефть — смазочные материалы» запустила мультимедийный проект , позволяющий в онлайн-формате познакомиться с уникальной территорией и ее пернатыми обитателями. Этот проект стал частью масштабной эколого-просветительской деятельности, которую компания проводит в парке.

«Основная задача наших экологических проектов — способствовать повышению культуры осознанного природопользования и ответственности за окружающую среду. Мы берем в помощь современные технологии, чтобы говорить об этом на языке, понятном и интересном для людей всех возрастов, в том числе для детей и молодежи. Будущее нашей планеты в их руках, и мы хотим, чтобы они понимали значимость своей роли в вопросах заботы о природе», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Посетители могут исследовать интерактивную карту парка, пройти краткий курс по орнитологии, проверить свои знания о птицах в специальном квизе и открыть для себя увлекательные факты о жителях «Птичьей гавани». Сейчас здесь обитает более 100 видов птиц и млекопитающих, а площадь парка составляет почти 113 га.

«Сегодня „Птичья гавань“ — не только важный природный объект, но и зона повышенного внимания омичей, гостей Омска. У территории большой потенциал для экологического туризма, и мы стараемся использовать его на благо города. Вместе с „Газпромнефть-СМ“ мы реализовали множество проектов, направленных на экологическое просвещение. Такое взаимодействие открывает широкие возможности для людей, желающих лучше узнать свой родной регион», — подчеркнул директор природного парка «Птичья гавань» Сергей Шабаршин.

Сотрудничество «Газпромнефть-СМ» и «Птичьей гавани» длится уже много лет. Среди совместных инициатив — ежегодные субботники в рекреационных зонах, создание музея природы, выпуск первого в Омской области справочника птиц, а также разработка цифрового гида по орнитофауне Сибири «Узнай редкую птицу». В рамках программы «Орнитология для всех» компания оборудовала парк профессиональной оптикой, благодаря которой можно рассмотреть птиц даже на дальнем расстоянии, изучить их поведение и обнаружить места гнездования. Экологические экскурсии вошли в список региональных туристических маршрутов, утвержденных министерством культуры Омской области.