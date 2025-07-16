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Спортсмены Королева активно готовятся к первенству мира по дзюдо

На территории Краснодарского края воспитанники королевской школы единоборств «Авангард» полным ходом готовятся к предстоящему спортивному сезону 2025–2026 гг. Особое внимание на сборах уделяется подготовке к первенству мира по дзюдо, которое состоится уже в октябре текущего года в Индонезии. Вместе с юными борцами тренируются и титулованные спортсмены — Амин Ермолаев, Дарья Еременко, Никита Стрельцов, Даниил Тримайлов, Ильдар Гильмудинов, Тигран Еремян, Лука Стхарулидзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое место занимают тренировки, посвященные изучению приемов самостраховки — важнейшего элемента безопасности во время соревнований. Атлетам также преподают атакующие приемы, позволяющие эффективно вести поединок и добиваться победы. Большое значение имеет работа над тактикой: участники отрабатывают различные сценарии развития событий, учатся анализировать ситуацию и принимать верные решения прямо на ковре.

Физическая подготовка играет ключевую роль в успехе любого соревнования. Поэтому спортсмены уделяют много внимания развитию выносливости, силы и скорости реакции. Занятия проходят под руководством опытных тренеров, которые обеспечивают индивидуальный подход к каждому участнику подготовки.

Впереди у дзюдоистов ответственные соревнования, поэтому даже летом тренировочный процесс не останавливается. Ближайший турнир пройдет в Улан-Батор, Монголия 25 — 27 июля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.