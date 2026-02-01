СК опроверг версию о побеге пропавшей семьи Усольцевых

Следственный комитет не считает реалистичной версию о побеге семьи Усольцевых. Против этого свидетельствуют собранные по делу доказательства, заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, пишет ТАСС .

Изначально рассматривали 3 версии исчезновения семьи.

«Первая — люди самостоятельно, пойдя в лесной массив или в горную местность, приняли решение, допустим, скрыться», — отметила она.

Согласно первой версии, семья самостоятельно ушла в лес или горы и решили скрыться. Согласно второй, они могли дойти до определенной точки в тайге или уже возвращаться обратно, но пострадали в результате несчастного случая и не смогли вернуться.

Третья версия носила криминальный характер — предполагалось нападение на семью в месте их пребывания с последующим сокрытием тел в лесу или их вывозом в другое место.

Приоритетной остается версия несчастного случая, произошедшего на территории Кутурчинского Белогорья.

Семья Усольцевых, состоящая из двух родителей и пятилетней девочки, исчезла рядом с поселком Кутурчин в Красноярском крае 28 сентября. Они пошли в туристический поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь.

Активные поиски семьи закончились 12 октября. Но их продолжали искать в формате точечных задач. 30 января мероприятия возобновили.

