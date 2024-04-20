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СК намерен установить всех причастных к гибели военкора «Известий» Еремина

Следователи установят всех лиц причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в результате атаки украинских вооруженных формирований на запорожском направлении СВО, сообщает пресс-служба СК России.

«Погибший военный корреспондент — настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Семена Николаевича Еремина», — говорится в сообщении.

Накануне украинские боевики с помощью беспилотников совершили атаку на запорожском направлении, где свой очередной репортаж снимал военкор «Известий» Семен Еремин. В результате нападения военкор погиб.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к убийству журналиста лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина. Он подчеркнул, что ООН призывает к расследованию всех случаев убийства журналистов.