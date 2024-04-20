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ООН призвала к расследованию всех случаев убийства журналистов

Организация Объединенных Наций выступает против убийств журналистов, а все случаи их гибели во время боевых действий должны быть расследованы, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, пишет РИА Новости .

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства) должны быть полностью расследованы», — комментировал он гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Ранее издание сообщило, что военкор погиб в зоне СВО на Украине. Последний репортаж Еремина вышел два дня назад.

Также стало известно, что это произошло в Запорожской области после удара украинского FPV-дрона.