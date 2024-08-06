СК начал проверку после отравления ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде

Следственный комитет инициировал проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В Нижнем Новгороде ребенок нашел дома булочку, в которой содержался наркотик, а затем оказался в детской больнице с отравлением.

Инцидент произошел 4 августа в одной из квартир дома, расположенного на улице Германа Лопатина. Ребенок нашел булочку в одном из пакетов с продуктами и съел ее. Позже малышу стало плохо, его госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также следователи планируют проверить условия жизни и воспитания ребенка в семье. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 29-летних родителей ребенка задержали. По словам отца малыша, пакет с продуктами, среди которых была и сдоба, ему передала некая женщина. Он предназначался для их общего друга, сидящего в СИЗО. Мужчина уверяет, что не знал о наркотике в булке.