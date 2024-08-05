Четырехлетний ребенок впал в кому, съев булочку с метадоном в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде четырехлетний малыш нашел дома булочку, в которой содержался наркотик, а затем оказался в коме с отравлением, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на ул. Германа Лопатина. Ребенок нашел булочку в одном из пакетов с продуктами и съел ее. Позже малышу стало плохо, его госпитализировали.

В больнице ребенку поставили диагноз — острое отравление метадоном. Экспертиза выяснила, что он содержался в той самой съеденной булочке. Малыш оказался в коме. За его жизнь борются медики.

29-летних родителей ребенка задержали. По словам отца малыша, пакет с продуктами, среди которых была и сдоба, ему передала некая женщина. Он предназначался для их общего друга, сидящего в СИЗО. Мужчина уверяет, что не знал о наркотике в булке.

Правоохранители составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Также проверяется версия, что отец ребенка мог быть наркодилером. Ранее его уже задерживали с запрещенными веществами.