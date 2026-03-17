Систему реагирования развернули для мониторинга паводков в Подмосковье

Четырехуровневую систему реагирования развернули для мониторинга паводковой обстановки на территории Подмосковья, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

«Для координации действий и контроля за обстановкой уже развернута четырехуровневая система реагирования», — сказал Павлов во время совещания губернатора Подмосковья Андрей Воробьева с с руководителями министерств и главами муниципальных образований.

Он подчеркнул, что речь идет про ежедневное патрулирование оперативными группами (152 маршрута) населенных пунктов с высоким риском подтоплений. Также для мониторинга ситуации применяются беспилотная авиация и космический мониторинг.

Кроме того, специалисты проводят мониторинг уровней воды с использованием развернутой системы электронных вышек и гидропостов, заключил Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

