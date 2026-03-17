Андрей Воробьев: в каждом городе ведутся работы по недопущению подтоплений

«Чувствительная тема, потому что она касается каждого. Вчера мы были в Раменском, там проведены и проводятся мероприятия по недопущению подтоплений. Я уверен, в каждом городе и в каждом муниципалитете соответственно такие работы ведутся», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципальных образований.

Ранее губернатор подчеркивал, что обильные снегопады и перепады температур могут привести к серьезному разрушению дорожного покрытия в Подмосковье. Эта тема требует особого контроля.

«Конечно, кроме темы подтопления, как ни крути, мы ее не обойдем, мы также видим на горизонте вопрос, касающийся ямочного ремонта и ливневок — это тоже тема всегда сложная», — сказал Воробьев.

