Андрей Воробьев: после снежной зимы дорогам требуется особое внимание

«Конечно, кроме темы подтопления, как ни крути, мы ее не обойдем, мы также видим на горизонте вопрос, касающийся ямочного ремонта и ливневок — это тоже тема всегда сложная. <…> Какие-то места подтопления ликвидированы, какие-то в плане на 2026 год. Еще раз обращаю внимание, что эта тема в логике большого объема снега требует также нашего внимания, ну, и больших восстановительных работ на муниципальных и региональных дорогах. Поэтому прошу вас также подготовиться к этому вопросу и его нам в ближайшее время доложить», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в горизонте одной-двух недель будет наблюдаться заметный рост жалоб на состояние дорожного покрытия.

«Всем, кто участвует в сегодняшнем совещании, эта тема понятная. И нам здесь нужно просто еще раз посмотреть, что в приоритете, за что браться в первую очередь», — отметил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.