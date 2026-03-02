Андрей Воробьев: после снежной зимы дорогам требуется особое внимание
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Обильные снегопады и перепады температур могут привести к серьезному разрушению дорожного покрытия в Подмосковье. Эта тема требует особого контроля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Конечно, кроме темы подтопления, как ни крути, мы ее не обойдем, мы также видим на горизонте вопрос, касающийся ямочного ремонта и ливневок — это тоже тема всегда сложная. <…> Какие-то места подтопления ликвидированы, какие-то в плане на 2026 год. Еще раз обращаю внимание, что эта тема в логике большого объема снега требует также нашего внимания, ну, и больших восстановительных работ на муниципальных и региональных дорогах. Поэтому прошу вас также подготовиться к этому вопросу и его нам в ближайшее время доложить», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он добавил, что в горизонте одной-двух недель будет наблюдаться заметный рост жалоб на состояние дорожного покрытия.
«Всем, кто участвует в сегодняшнем совещании, эта тема понятная. И нам здесь нужно просто еще раз посмотреть, что в приоритете, за что браться в первую очередь», — отметил губернатор.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.