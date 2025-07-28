Систему подготовки льда обновили в Ледовом дворце «Витязь» Подольска

В Подольске реконструировали систему водоподготовки льда в Ледовом дворце «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии нового спортивного сезона специалисты Подольского водоканала реализовали комплексный проект по обновлению системы водоподготовки ледовой арены.

Специалисты заменили насосы, провели санитарную обработку резервуаров и трубопроводов, внедрили автоматизированную систему контроля уровня воды. Отрегулировали нагрев воды до нужной температуры, чтобы обеспечить идеальное качество льда.

Обновленная система работает стабильно и обеспечивает высокое качество воды, необходимой для заливки ледовой арены.

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Ледовый дворец „Витязь“ расположен в лесопарке „Дубки“ и занимает территорию 5,1 гектара. Комплекс состоит из главного корпуса с основной ледовой площадкой и прилегающими к нему двумя закрытыми теннисными кортами, учебно-тренировочного центра с тренировочным ледовым полем, спортзалом, тренажерным залом, фото-видеостудией, административно-техническими комнатами. В техническом корпусе есть автономная газовая котельная.

Ледовое поле главного корпуса представляет собой площадку 60×28 метров с современными защитными пластиковыми бортами и сверхпрочными защитными стеклами, что соответствует мировому стандарту проведения соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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