«Сиськи запрещены?» Уральскую Барби выгнали из бара из-за огромной груди

Екатеринбургскую блогершу Анну Данилову, известную как уральская Барби, выгнали из петербургского бара Big Wine Freaks из-за слишком большой груди. Об инциденте Анна рассказала в своих соцсетях, сообщает Е1.ru .

«Ко мне подходит охранник и говорит: „Девушка, у вас очень большая грудь, застегните комбинезон“. Я говорю: „Хорошо, но у меня дальше не застегивается“», — рассказала Анна в опубликованном видео.

По словам блогерши, затем к ней подошла хостес и также попросила застегнуть комбинезон, заявив, что у Анны «вызывающий внешний вид», а грудь — выглядит аморально. При этом девушка отметила, что не сталкивалась с подобным отношением ни в Европе, ни в Азии.

«Ты знаешь, моя дорогая, у всех есть сиськи. Просто кто-то имеет ум, чтобы их отрастить, нарастить и заработать, а кто-то так и работает всю жизнь хостес, а кто-то работает всю жизнь охранником», — дерзко ответила Барби охраннику бара и хостес.

Ранее стало известно, что 37-летняя жительница Уфы пришла на бракоразводный процесс с вибратором-трезубцем. На входе ее заставили сдать интимный гаджет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.