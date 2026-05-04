Панин заявил, что Россия не обойдется без импорта рыбы

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что Россия не сможет обеспечить потребление 28 кг рыбы на человека в год только за счет собственного вылова, сообщает NEWS.ru .

По словам Панина, даже при высоких показателях добычи внутреннего производства недостаточно. Он пояснил, что «уравнение» с экспортом делает задачу математически невыполнимой, а недостающие объемы компенсирует импорт.

«Чтобы обеспечить потребление на уровне 28 килограммов на человека в год, стране нужно производить примерно 4,2 млн тонн рыбной продукции. В настоящее время мы производим меньше — 4,1 млн тонн, и это без учета экспорта. Собственной рыбы для достижения 28 килограммов (ред. — на человека) нам точно не хватит», — сказал Панин.

По данным Росрыболовства, фактическое потребление составляет 25–26 килограммов на человека, или 3,8–3,9 млн тонн в год. Около 60% этого объема приходится на отечественную продукцию, остальное — импорт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску в 2026 году не снизятся, несмотря на прошлогоднее падение стоимости этих видов рыбы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.