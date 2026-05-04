Цены на воду в России в 2026: сколько стоит питьевая и минеральная

Питьевая вода в России подорожала на 11% за год, минеральная — на 4,3%

За минувший год стоимость бутилированной питьевой воды в российских магазинах выросла на 10,9%, а с начала 2026 года прибавила 7%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» по итогам исследования в торговых сетях разных городов России.

В исследовании анализировалась вода различных производителей. Средняя цена бутылки питьевой воды объемом 1 литр составила 71,6 рубля. При этом эксперты подчеркивают: в расчет брались средние цены без учета акционных предложений, то есть реальная стоимость для покупателя, не охотящегося за скидками, может оказаться выше.

Минеральная вода дорожала медленнее. За год рост составил 4,3%, причем практически вся динамика пришлась на первые месяцы 2026 года — с января по май цены на минеральную воду выросли на 4,2%. Сейчас средняя стоимость литровой бутылки минеральной воды достигает 96,2 рубля.

Таким образом, разрыв в цене между обычной питьевой и минеральной водой сохраняется на уровне 24–25 рублей за литр, однако темпы удорожания «столовой» категории оказались более чем вдвое выше.