Сириец Навар пытается вернуться в Россию после депортации

Гражданин Сирии Навар после депортации из России скрывается на родине, опасаясь за свою жизнь. Он пытается добиться возвращения к супруге, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Навар прожил в России семь лет. В Санкт-Петербурге он женился на русской девушке и работал в международной компании, занимаясь программной инженерией и логистикой. Он владеет арабским, английским и русским языками. Летом его депортировали и закрыли въезд на пять лет; в России остались жена и работа.

Навар принадлежит к религиозному меньшинству алавитов. Его родители служили в армии при Башаре Асаде. По словам мужчины, в январе 2025 года вооруженные люди ворвались в его дом в Сирии, убили отца и разграбили имущество. Мать с тех пор пропала без вести.

В 2025 году Навар подал заявления на временное разрешение на жительство и вид на жительство. Он сообщил властям об угрозе на родине, но получил отказ в убежище. Мужчина пытался оспорить решение, однако срок документа, подтверждавшего законность его пребывания в России, истек.

Когда Навар обратился за продлением срока пребывания на время апелляции, его задержали. Он провел трое суток в изоляторе, после чего власти решили его депортировать. Сейчас мужчина редко связывается с супругой: он опасается ареста и той же участи, что постигла отца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.