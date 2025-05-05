Синоптик Тишковец: заморозки ожидаются в Москве 9 мая

В День Победы в Москве прогнозируются заморозки и кратковременные осадки, в том числе мокрый снег. Температура днем будет не выше плюс 10 градусов, что соответствует климатической норме апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Днем 5 мая в столице ожидается от плюс 11 до плюс 14 градусов. В течение дня пройдет холодный атмосферный фронт, выпадут осадки в виде дождя. Порывы ветра будут до 17 м/c.

В ночь на вторник прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура будет от 0 до плюс 3 градусов, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров вновь покажут от плюс 11 до плюс 14 градусов. Это на 4 градуса ниже климатической нормы.

7 и 8 мая также прогнозируется непогода. Ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью будет от 0 до плюс 5 градусов, днем — от плюс 9 до плюс 14 градусов.

9 мая ночью и утром будет переменная облачность, без осадков. Температура в столице составит от 0 до плюс 5 градусов. В области утром ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Днем прогнозируется до плюс 10 градусов тепла.

В субботу погода не изменится. 11 мая дожди усилятся, температура составит всего до плюс 8 градусов. Потепление ожидается в столице только во второй половине мая.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды был объявлен в Московском регионе. Он будет действовать с 00 часов до 7 часов 6 мая из-за заморозков.