«Оранжевый» уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе

В Подмосковье и столице из-за заморозков объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, он будет действовать с 00 часов до 7 часов 6 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Заморозки в Москве прогнозируются до минус 1 градуса, в Подмосковье — до минус 2.

Также в регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра с порывами до 16 м/с. В мегаполисе он объявлен до 22 часов 5 мая, в области — до 21 часа 5 мая.

«Оранжевый» — это третий уровень, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.