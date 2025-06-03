Синоптик Тишковец: сильная магнитная буря продолжится на Земле до 15:00

Средняя и сильная магнитная буря продолжаются на Земле и прекратятся во вторник днем, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Магнитная буря на Земле уровня G2 и G3 будет бушевать до 15:00 (мск) 03.06.25», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца. Они могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники — спутников, навигации и электросетей.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к июньским магнитным бурям. С начала лета Землю накрыла сильная магнитная буря уровня G4.