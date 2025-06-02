Удары космоса: как подготовиться к магнитным бурям в июне?

С начала июня Землю накрыла сильная магнитная буря уровня G4 — одна из самых мощных за последние месяцы. Причиной стала огромная солнечная вспышка: скорость солнечного ветра достигла 1 100 км/ч, а температура — нескольких миллионов градусов. Буря продлилась несколько дней и может повториться, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным ученых, июнь в целом будет неспокойным: ожидается несколько магнитных бурь и периодов возмущенной магнитосферы. Так, 3 и 14 июня прогнозируют бури уровня G1, а в конце месяца — с 24 по 28 июня — также ожидаются всплески геомагнитной активности. Однако точные даты могут меняться, так как вспышки на Солнце непредсказуемы.

«Солнце сейчас как нервный человек — вспыхивает, когда не ждешь», — объяснил астрофизик Владимир Коваль.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца. Они могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники — спутников, навигации и электросетей.

Хотя официальной медицинской связи между бурями и недомоганиями не установлено, метеозависимые люди часто жалуются на головные боли, скачки давления, тревожность и бессонницу.

Врачи советуют в такие дни принимать лекарства строго по графику; избегать переутомления; отказаться от тяжелой и соленой пищи; пить больше воды; высыпаться.

Солнечная активность идет по 11-летнему циклу. Хотя пик был в 2024 году, возмущения продолжаются и в 2025-м.