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Синоптик Тишковец: на столицу в субботу прольется 30% от месячной нормы осадков

В столице в субботу выпадет 30% от месячной нормы осадков апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В своем Telegram-канал е синоптик отметил, что в Москве прольется ведро воды на 1 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС России по столице горожан призвали к внимательности и осторожности — мегаполис накрыл сильный дождь с грозой и ветром до 15 м/с.

В подмосковном Волоколамске 26 апреля во время грозы выпало 42% от месячной нормы осадков апреля.