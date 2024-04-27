Синоптик Леус: на западе Подмосковья за день выпало 42% от нормы осадков апреля

В подмосковном Волоколамске 26 апреля во время грозы выпало 42% от месячной нормы осадков апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В своем Telegram-канале он уточнил, что с начала месяца в городе выпало 177% от положенной нормы за апрель.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве ожидается хорошая и теплая погода в майские праздники. В эти дни осадков в столице не прогнозируется.

Метеорологи прогнозируют в субботу в Москве и Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов.