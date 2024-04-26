Москвичам раскрыли, какую погоду ждать в майские праздники

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве ожидается хорошая и теплая погода в дебютные майские праздники. В эти дни осадков в столице не прогнозируется, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако, по словам эксперта, уже после первых майских выходных в город придут похолодание и небольшие дожди. Тем не менее, погода выправится уже к Пасхе — в Москве вновь устоится тепло.

«Температура воздуха в выходные дни днем будет 16–18 градусов. В воскресенье [28 апреля] ночью станет прохладно, температура понизится до 5–7 градусов, потому что облаков на небе будет мало», — отметил Ильин.

По прогнозу синоптика, 9 мая в столице ожидается 18-20 градусов тепла. Ильин также обратил внимание, что даже если в День Победы «природа планировала осадки в столице, их будут отменять» — авиация разгонит облака.