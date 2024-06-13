Синоптик Тишковец: на Москву надвигается очередной мегаливень

Синоптик: в ночь с четверга на пятницу Москву снова накроет шквальный ливень

Очередной очень мощный ливень надвигается на столицу, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Сегодня в Москве выпало до 26 мм осадков. Температура воздуха составляет 18 градусов тепла, видимость ухудшилась до 1–4 км. Неблагоприятная погода утихнет в ближайшее время, но ненадолго.

«На метеорадарах отчетливо просматривается очередной грозовой «вал», фронт которого проходит по линии Калуга — Тула, и держит курс на столичный регион», — написал Тишковец.

Сильный дождь снова придет в Москву с 21:00 четверга до 03:00 пятницы. Его интенсивность 30 мм или еще три ведра дождевой воды на метр столичных улиц. К утру осадки станут меньше. Днем погода улучшится и воздух прогреется до 23 градусов тепла.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за очень сильного дождя. Предупреждение из-за мощного ливня действует до 21 часа четверга.