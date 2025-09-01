Синоптик Тишковец: 2 сентября россияне смогут увидеть северное сияние

Во вторник ожидается мощное геомагнитное возмущение с возможностью появления северного сияния. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, со вторника по среду Землю накроет сильная магнитная буря. Явление начнется 1 сентября вечером около 23:00 по московскому времени и продлится до полутора суток.

Наибольшей интенсивности буря достигнет 2 сентября в районе полудня, когда показатель Kp поднимется до 7 единиц. Это соответствует третьему уровню опасности (G3) по классификации NOAA.

Специалисты предупреждают, что подобные геомагнитные возмущения могут вызвать серьезные технические сбои: нарушения в работе спутниковой навигации, проблемы с радиосвязью, срабатывание защитных систем в энергосетях и даже изменение орбит космических аппаратов.

При этом северное сияние может наблюдаться не только в арктических регионах, но и достигать территорий, расположенных на 50-55 градусах северной широты.

Ранее сообщалось, что из-за солнечной активности Землю накроют сильные магнитные бури. За последнее время на Солнце произошли мощная вспышка и два выброса плазмы.