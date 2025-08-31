Магнитные бури на Земле продлятся до двух суток из-за солнечной активности

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждают, что жители Земли будут ощущать последствия недавней солнечной активности в течение 30-45 часов. По их информации, наиболее сильные магнитные бури ожидаются во вторник днем, пишет РИА Новости .

Ранее научное сообщество зафиксировало три солнечных явления: мощную вспышку и два выброса плазмы. Один плазменный поток среднего размера направился к Меркурию и Венере, а второй устремился непосредственно к Земле.

На основе анализа движения выброшенной плазмы ученые составили прогноз геомагнитной обстановки на начало недели — понедельник и вторник (1-2 сентября). По информации лаборатории, геомагнитные колебания начнутся вечером 1 сентября около 23:00 по Москве и продолжатся до полутора суток. Наибольшая интенсивность возмущений прогнозируется 2 сентября в районе полудня.

Ученые предупреждают, что геомагнитные индексы достигнут значения Kp=7, что соответствует категории G3 по классификации. Согласно шкале космической погоды NOAA, такие явления считаются сильными и могут вызвать серьезные последствия.

Среди возможных эффектов специалисты отмечают проблемы с орбитальным положением спутников, сбои в работе энергетических систем, а также временные нарушения радиосвязи и спутниковой навигации. Воздействие бури будет ощущаться весь вторник и частично захватит среду.