Синоптик рассказала, когда растает снег в Москве и Подмосковье
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Снежный покров, недавно покрывший Москву и Подмосковье, может полностью сойти к Пасхе, сообщила корреспонденту РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ночь 6 апреля удивила жителей столицы и области. В этот период температура значительно опустилась и Московский регион щедро покрыло снегом.
Метеоролог спрогнозировала, когда снежный покров начнет таять.
«К Пасхе снега уже не будет. В самый строгий пост, в предпасхальную неделю снег начнет сходить. А вот когда именно, 15 или 16 апреля, точно сказать сложно», — сказала Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Московский регион остается под влиянием циклонического вихря «Зион». Из-за этого на его территории образовались сугробы до 16 см.