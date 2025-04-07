Синоптик рассказала, когда растает снег в Москве и Подмосковье

Позднякова: снег в Московском регионе может сойти к Пасхе

Снежный покров, недавно покрывший Москву и Подмосковье, может полностью сойти к Пасхе, сообщила корреспонденту РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночь 6 апреля удивила жителей столицы и области. В этот период температура значительно опустилась и Московский регион щедро покрыло снегом.

Метеоролог спрогнозировала, когда снежный покров начнет таять.

«К Пасхе снега уже не будет. В самый строгий пост, в предпасхальную неделю снег начнет сходить. А вот когда именно, 15 или 16 апреля, точно сказать сложно», — сказала Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Московский регион остается под влиянием циклонического вихря «Зион». Из-за этого на его территории образовались сугробы до 16 см.